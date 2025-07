Signor Faletti | tutto quello che c’è da sapere sul documentario

Stasera, su Rai 3 alle 21:20, arriva "Signor Faletti", un affascinante documentario diretto da Michele Truglio e Alessandro Galluzzi che rivela l’uomo dietro al talento. Tra testimonianze toccanti e ricordi di amici come Paolo Conte, il film svela aspetti inediti della sua vita, unendo emozione e profondità. Scopri tutto ciò che c’è da sapere su questo imperdibile tributo a uno dei grandi del panorama italiano.

Signor Faletti: anticipazioni, cast e streaming del documentario. Questa sera, giovedì 3 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Signor Faletti, documentario diretto da Michele Truglio che, insieme ad Alessandro Galluzzi, firma un’opera che unisce emozione e profondità. Nel docufilm trovano spazio testimonianze di chi lo ha conosciuto bene: Paolo Conte ne ricorda il legame con Asti e la genuinità della sua ironia, mentre Roberta Bellesini Faletti, sua moglie e custode della memoria dell’artista, offre un’intimità preziosa sulla sua immensa umanità. A dieci anni dalla sua scomparsa, il documentario racconta le mille vite di un uomo capace di cambiare, evolvere e stupire: Giorgio Faletti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Signor Faletti: tutto quello che c’è da sapere sul documentario

