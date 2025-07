Mundys si aggiudica concessione nuova tratta Ruta 5 in Cile

Mundys conquista la nuova concessione sulla tratta Chacao-Chonchi in Cile, un gioiello strategico della Ruta 5. Il colosso delle infrastrutture globali, attraverso la controllata Grupo Costanera, ha trionfato nella gara indetta dal ministero delle Opere pubbliche, rafforzando così la sua presenza nel Sud America. Una vittoria che apre nuove opportunità di crescita e sviluppo per il gruppo, consolidando il suo ruolo di protagonista nel settore delle opere infrastrutturali.

(Adnkronos) – Mundys si è aggiudicato la nuova concessione della tratta autostradale Chacao-Chonchi, parte della Ruta 5 in Cile. Il gruppo leader nel settore delle infrastrutture a livello globale comunica che tramite la società controllata grupo Costanera (con Cppib come secondo azionista) ha presentato l'offerta vincente nella gara indetta dal ministero delle Opere pubbliche. Si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: mundys - concessione - tratta - ruta

Mundys si aggiudica concessione nuova tratta Ruta 5 in Cile; Mundys cresce ancora in Cile con nuova tratta Ruta 5; Mundys cresce ancora in Cile: al Grupo Costanera tratta Chacao-Chonchi della Ruta 5.

Mundys si aggiudica concessione nuova tratta Ruta 5 in Cile - Il gruppo leader nel settore delle infrastrutture a livello globale comunica che tram ... Come scrive msn.com

Mundys cresce ancora in Cile: al Grupo Costanera tratta Chacao-Chonchi della Ruta 5 - Il Gruppo Mundys, leader nel settore delle infrastrutture a livello globale, si è aggiudicato la concessione della tratta autostradale Chacao- Riporta finanza.repubblica.it