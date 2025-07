Roma a 30 all’ora mille strade limitate e più autovelox

Roma si prepara a vivere una rivoluzione nella mobilità urbana: nuove zone con limite di 30 km/h, un incremento degli autovelox e telecamere di sorveglianza per garantire maggiore sicurezza stradale. Un intervento deciso, definito dall’Assessore Patané come una risposta all’emergenza in materia di sicurezza. Queste misure rappresentano un passo fondamentale per rendere le strade romane più sicure e vivibili, ma cosa cambierà nel quotidiano dei cittadini?

(Adnkronos) – Dopo le vacanze i romani troveranno una città con sempre più zone a 30 all'ora, più autovelox e da settembre più telecamere per controllare chi passa con il rosso: il tutto per affrontare quella che Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, all'Adnkronos definisce una "emergenza in materia di sicurezza stradale".

