Vietri sul Mare concorso internazionale di ceramica | in arrivo il bando

Preparati a immergerti nell'arte senza confini: il Concorso Internazionale di Ceramica di Vietri sul Mare 2025 sta per aprire i battenti con il nuovo bando! Durante la recente conferenza stampa, il Comune ha svelato le modalità di partecipazione, invitando artisti da tutto il mondo a celebrare la tradizione ceramica vietrese. Un’occasione unica per lasciar traccia nella storia dell’arte contemporanea e internazionale. Non resta che scoprire come partecipare!...

Sono state rivelate nel corso della conferenza stampa, tenutasi nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, le modalità di partecipazione al Concorso Internazionale “Viaggio attraverso la Ceramica”, l’evento che celebra l’antica tradizione ceramica vietrese e che apre le porte agli artisti internazionali. L’edizione 2025, fortemente voluta dal sindaco di Comune di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e dall’assessore alla ceramica Daniele Benincasa, si svolgerà dal 4 al 6 dicembre 2025 e sarà curata da Rita Raimondi ed avrà come tema principale “I Colori del Buio”, inteso non come assenza di luce, ma come spazio riflessivo e generativo, in cui la materia prende voce e si trasforma in gesto, consapevolezza e visione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

