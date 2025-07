Il Bologna e l' arte di far rinascere i campioni | dopo Baggio&Signori ora tocca a Immobile

Il Bologna, celebre per la sua capacità di risorgere come una fenice, ha scritto pagine memorabili grazie a campioni rinati. Dopo Baggio, Ampampini e Signori, ora tocca a Immobile. Gilardino e Di Vaio, anch'essi ritrovatisi con il gol, testimoniano come il club emiliano sia un laboratorio di rinascita calcistica, dove il talento si ravviva e si trasforma in successi. E questa tradizione continua, pronta a sorprendere ancora.

Anche Gilardino e Di Vaio in rossoblù hanno ritrovato la via del gol: perché il club emiliano è specializzato in rilanci.

