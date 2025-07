Ronde in stazione a Bologna polemiche sulle passeggiate per la sicurezza de La Rete dei patrioti

Una mobilitazione spontanea o un'ombra di tensione? A Bologna, le cosiddette “ronde nere” organizzate da Bulaggna – La Rete dei Patrioti – infiammano il dibattito pubblico, tra polemiche sulla loro legittimità e sulla loro efficacia. Passeggiate per la sicurezza o vigilanza privata di un ordine alternativo? La questione divide cittadini e istituzioni: il futuro del controllo sociale in città potrebbe cambiare radicalmente…

Bologna, 3 luglio 2025 – Scoppia il caso sulle “ronde nere” organizzate da Bulaggna – La Rete dei patrioti. “Passeggiate per la sicurezza”, come le definiscono gli stessi protagonisti (con tanto di magliette “educazione felsinea”) in piazza Medaglie d’Oro, stazione e dintorni. "Ieri sera militanti di Bulaggna-La Rete dei Patrioti hanno passeggiato per le zone della stazione centrale e di piazza dei Martiri, zone degradate dove spaccio, risse e aggressioni sono quotidiane – sottolineano in un post su Facebook –. Abbiamo voluto dare un segnale di presenza, solo riappropriandoci delle vie che ora sono in mano a pusher africani si combatte veramente il degrado e soprattutto si trasmette sicurezza ai pochi bolognesi onesti che hanno ancora il coraggio di avventurarsi di notte in queste zone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ronde in stazione a Bologna, polemiche sulle “passeggiate per la sicurezza” de La Rete dei patrioti

