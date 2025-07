Hunter’s Prayer – In fuga | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Questa sera, su Italia 1, vi aspetta un emozionante tuffo nel mondo dell’azione con "Hunter’s Prayer – In fuga". Diretto da Jonathan Mostow e uscito nel 2017, il film narra la storia di Lucas, un assassino solitario che si ritrova coinvolto in una vicenda ad alta tensione. Scopriamo insieme trama, cast e curiosità di questa avvincente pellicola che promette suspense e adrenalina, lasciandovi col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Hunter’s Prayer – In fuga: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 3 luglio 2025, va in onda Hunter’s Prayer – In fuga su Italia 1. Si tratta di un film d’azione uscito nel 2017 con la regia di Jonathan Mostow. Di seguito vediamo la trama e il cast del film. Trama. Partiamo dalla trama. Il protagonista Lucas è un assassino che non ama la compagnia e vive in solitudine. Succede che viene ingaggiato da un multimiliardario, Richard Addison, che vuole eliminare una minaccia, una ragazzina di nome Ella. Lucas, che si è costruito una fama sulla propria spietatezza, sulla carta è l’uomo ideale per portare a termine un compito del genere. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Hunter’s Prayer – In fuga: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

In questa notizia si parla di: film - hunter - prayer - fuga

Un thriller pieno di azione, vendetta e sopravvivenza. Vi aspettiamo con “Hunter’s Prayer”, oggi in prima serata su #Italia1 Vai su Facebook

Hunter’s prayer - In fuga con Sam Worthington nei panni di un killer professionista; Hunter's Prayer - In Fuga; Hunter's Prayer - In fuga.

Hunter’s Prayer – In fuga: trama, cast e streaming del film su Italia 1 - In fuga: trama, cast e streaming del film d'azione che va in onda su Italia 1 questa sera alle ore 21. Riporta tpi.it

Hunter’s Prayer – In fuga, film su Italia1: trama, attori e cast - Questa sera, giovedì 3 luglio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Hunter’s Prayer – In fuga. Secondo msn.com