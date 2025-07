Morte Diogo Jota De Gea e la Fiorentina si uniscono al cordoglio del mondo del calcio

Il mondo del calcio piange una stella troppo presto spenta: Diogo Jota, talento portoghese del Liverpool, ci ha lasciato all’età di 28 anni in un tragico incidente in Spagna. La sua scomparsa ha sconvolto Firenze e l’intera comunità sportiva, unendo le voci nel cordoglio per una perdita così improvvisa e dolorosa. La città si stringe alla famiglia e ai suoi cari, mentre il calcio si veste di tristezza e commozione per questa perdita...

Firenze, 3 luglio 2025 - Una tragica notizia ha scosso il mondo del calcio: nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 00:40, è morto Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool. Aveva 28 anni e si era sposato undici giorni fa. Lascia la moglie e tre figli. Il drammatico incidente è avvenuto in Spagna, nei pressi della regione di Sanabria, nella provincia di Zamora. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia spagnola, la Lamborghini su cui viaggiava l'attaccante avrebbe perso il controllo durante un sorpasso, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il veicolo è uscito di strada e ha preso fuoco, generando un incendio che ha coinvolto anche la vegetazione circostante.

