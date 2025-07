Il Gruppo Mediobanca Sport Camp torna nel carcere minorile di Nisida

Il Gruppo Mediobanca Sport Camp torna a Nisida, un’occasione speciale per dimostrare come lo sport possa essere un potente strumento di riscatto e inclusione sociale. La nona edizione, tenutasi dal 30 giugno al 4 luglio, ha riunito giovani detenuti in un percorso di crescita attraverso il gioco di squadra, la condivisione e il rispetto delle regole. Un’esperienza che ispira speranza e rinascita, dimostrando che il cambiamento è possibile grazie all’energia dello sport.

Lo sport come leva di riscatto e inclusione sociale: con questo spirito si e’ tenuta la nona edizione del Gruppo Mediobanca Sport Camp, l’iniziativa che promuove il reinserimento dei giovani detenuti attraverso il gioco di squadra, la condivisione e il rispetto delle regole. Il Camp e’ tornato anche quest’anno all’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, a Napoli, dal 30 giugno a domani, venerdi’ 4 luglio. Il programma ha previsto cinque giornate di attivita’ sportive guidate dall’ex campione della Nazionale italiana di rugby Diego Dominguez, affiancato dal suo team, che sara’ anche quest’anno l’allenatore d’eccezione degli 80 giovani partecipanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

La nona edizione del Gruppo Mediobanca Sport Camp è in corso: anche quest'anno il Gruppo ha rinnovato il proprio impegno a favore dell'inclusione sociale attraverso lo sport, con una nuova edizione dello Sport Camp presso l'IPM di Nisida.

