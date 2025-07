Putin lascia un forum in anticipo per telefonare a Trump

In un episodio inaspettato, Vladimir Putin lascia il forum per rispondere a una telefonata di Donald Trump, suscitando sorpresa e applausi tra i presenti. La scena riflette le dinamiche imprevedibili della geopolitica attuale, dove i leader mondiali comunicano oltre i tradizionali canali ufficiali. La conversazione tra i due, confermata da Trump su Truth Social, potrebbe segnare un momento chiave nelle relazioni internazionali, aprendo nuovi scenari di dialogo e cooperazione.

Mosca, 3 lug. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha sorpreso la platea di un forum a cui stava partecipando con l'annuncio che lo attendeva una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Sarebbe imbarazzante farmi aspettare, potrebbe offendersi" ha detto e il pubblico ha applaudito e si è alzato in piedi. Donald Trump ha poi confermato la chiamata su Truth Social. I due sono in contatto regolare da quando Trump è entrato in carica a gennaio e hanno discusso di questioni come il conflitto in Ucraina e la cooperazione economica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin lascia un forum in anticipo per telefonare a Trump

