Le Conversazioni domani a Capri serata dedicata al cinema Usa con i registi Aster e Miller

Domani a Capri, la splendida Piazzetta Tragara si trasformerà in un palcoscenico di grande fascino per Le Conversazioni, il festival dedicato al cinema USA. Tra incontri con registi di fama e serate speciali, il 4 luglio alle 19 si terrà una serata imperdibile con Ari Aster e Bennett Miller, due maestri del cinema americano. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati, che promette emozioni e nuovi stimoli...

Attesi a Capri gli ospiti del festival Le Conversazioni che interverranno con Antonio Monda da venerdì 4 a domenica 6 luglio presso Piazzetta Tragara. Per una speciale serata dedicata al cinema americano, venerdì 4 luglio alle ore 19, saranno protagonisti il regista e sceneggiatore statunitense Ari Aster insieme al regista Bennett Miller – precedentemente previsto in programma domenica 6 luglio, ma che per sopraggiunti imprevisti sarà anticipato. Ari Aster, classe 1986, è attore, regista, produttore, sceneggiatore e nel 2025 ha presentato al Festival di Cannes il suo nuovo film Eddington, con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal; Bennett Miller, regista e produttore cinematografico statunitense è noto per film come Capote (2005), Moneyball (2011) e Foxcatcher (2014), che gli hanno valso due nomination all’Oscar come miglior regista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

