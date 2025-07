Cpr la sentenza della Consulta | Rappresentano una limitazione della libertà personale

La recente sentenza della Corte Costituzionale evidenzia come il trattenimento dei migranti nei Centri di permanenza per i rimpatri costituisca una limitazione della libertà personale. I giudici hanno sottolineato l’assenza di un quadro normativo chiaro, evidenziando il rischio di discrezionalità e potenziali abusi. Questa decisione apre un dibattito cruciale sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla necessità di normative più trasparenti e garantiste.

La Corte Costituzionale ha stabilito l’ inammissibilità delle questioni di legittimità sollevate sul trattenimento dei migranti nei Centri di permanenza per i rimpatri. I giudici hanno riscontrato un vuoto normativo da colmare: il trattenimento, che comporta un «assoggettamento fisico all’altrui potere, rappresenta una limitazione della libertà personale che si basa su norme secondarie e provvedimenti discrezionali». Il giudice di pace di Roma aveva sollevato il caso, sottolineando la mancanza di «standard minimi di tutela giurisdizionale» e la disparità con le tutele garantite ai detenuti. La Consulta ha evidenziato come la norma censurata «reca una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i “modi” della restrizione» durante un periodo che può anche non essere breve. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cpr, la sentenza della Consulta: «Rappresentano una limitazione della libertà personale»

In questa notizia si parla di: limitazione - libertà - personale - sentenza

Danimarca verso il divieto del burqa a scuola, la Lega chiede misure analoghe in Italia: “Il velo è una forma di oppressione e una concreta limitazione della libertà individuale” - In un clima di crescente attenzione alle questioni di libertà e rispetto dei diritti individuali, la Danimarca si muove verso il divieto del burqa nelle scuole.

Daspo urbano, l’obbligo di presentazione in questura all’esame del giudice della convalida; Caso Diciotti e risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco: l'ordinanza delle Sezioni Unite; L'incostituzionalità dell'art. 14 d.lgs. 286/98 nella parte in cui non contiene una disciplina sufficientemente precisa dei modi del trattenimento nei CPR.