A che ora inizia Temptation Island Estate 2025 | l’orario su Canale 5

Se siete curiosi di scoprire cosa succederà nel nuovo episodio di Temptation Island Estate 2025, non perdetevi l’appuntamento su Canale 5! Condotto da Filippo Bisciglia, il reality va in onda ogni martedì alle ore 21:30, dal 3 luglio al 7 agosto 2025. Sei puntate imperdibili per vivere emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Ecco la programmazione completa per un’estate all’insegna del divertimento e della suspence!

A che ora inizia Temptation Island (Estate 2025), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia in onda il martedì sera su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda alle ore 21,30. In tutto andranno in onda sei puntate: la prima il 3 luglio 2025; l'ultima – salvo cambiamenti – il 7 agosto 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 3 luglio 2025, ore 21,30. Seconda puntata: giovedì 10 luglio 2025, ore 21,30. Terza puntata: giovedì 17 luglio 2025, ore 21,30. Quarta puntata: giovedì 24 luglio 2025, ore 21,30.

