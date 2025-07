Morbide e micro ma riconoscibili e nostalgiche quanto basta La nuova ossessione del momento per i più giovani e non solo

Scopri le tendenze di stile per luglio 2025, tra must-have mini e maxi che uniscono nostalgia e modernità. La borsa a mezzaluna, simbolo di eleganza rilassata e personalità distintiva, si reinventa in dimensioni diverse, conquistando generazioni diverse con la sua versatilità e fascino senza tempo. Ecco cinque look imperdibili per essere al top durante il caldo mese estivo.

G randi e piccoli must-have. Mentre tra i 35 e i 40 anni torna in auge la hobo bag in formato maxi, scelta per la sua capienza in stile Mary Poppins e per il richiamo all’eleganza rilassata dei primi Duemila, è tra le mani della Gen Z che la classica borsa a mezzaluna assume nuove proporzioni. Mini e compatta, un po’ nostalgica: la borsa preferita delle più giovani non punta alla funzionalità, ma a un’estetica precisa. 5 look per luglio 2025: come essere eleganti anche con il caldo X Un segno di coolness più che un contenitore. Le hobo bag di dimensioni ridotte sono diventate oggetti del desiderio per la Gen Z. 🔗 Leggi su Iodonna.it