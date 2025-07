Tragedia nel calcio | Diogo Jota e il fratello perdono la vita in un incidente stradale

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota e suo fratello André Silva hanno perso la vita in un devastante incidente stradale in Spagna. La notizia ha lasciato senza parole tifosi e colleghi, ricordando quanto sia fragile la vita anche per gli atleti più forti. Questo grave lutto ci invita a riflettere sulla sicurezza e sulla fortuna di ogni momento. L’incidente segnala una perdita incolmabile per il calcio internazionale.

È stato un risveglio amaro per il mondo del calcio. Nelle prime ore di giovedì 3 luglio, poco dopo la mezzanotte, una Lamborghini guidata da Diogo Jota, stella del Liverpool e della nazionale portoghese, è uscita di strada nella provincia di Zamora, in Spagna. L’auto, a bordo della quale viaggiava anche il fratello André Silva, calciatore professionista nella Serie B portoghese, ha preso fuoco dopo lo scoppio di uno pneumatico. Un incidente fatale che ha spezzato due vite legate dal sangue e dalla passione per il pallone. La tragedia è avvenuta al chilometro 65 della A-52, nei pressi della cittadina di Cernadilla (Puebla de Sanabria). 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

