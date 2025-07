F1 Kimi Antonelli | Ho imparato dal mio errore in Austria Spero in un buon weekend

Kimi Antonelli, il promettente talento italiano della Formula 1, ha appena attraversato una delusione significativa in Austria, ma ha già mostrato grande maturità nel riconoscere i propri errori. Con la determinazione di chi impara dai momenti difficili, spera in un weekend di riscatto e successi. La sua giovane carriera è ancora alle prime battute, ma la stoffa c’è tutta: ora, è pronto a scrivere un nuovo capitolo pieno di entusiasmo e ambizione.

Kimi Antonelli è reduce dall'errore più grave della sua giovane carriera in Formula Uno, avendo concluso l'ultimo Gran Premio d'Austria dopo poche curve nel primo giro ritirandosi in seguito ad un incidente con Max Verstappen. Il rookie italiano della Mercedes era andato al bloccaggio in fase di staccata, evitando la Racing Bulls di Liam Lawson ma colpendo in pieno la Red Bull dell'incolpevole quattro volte campione iridato. Il diciottenne di Casalecchio di Reno vuole mettersi subito alle spalle quel passaggio a vuoto, presentandosi a Silverstone con l'obiettivo di tornare a battagliare per la top5: " Ho riconosciuto il mio errore, ho imparato da esso e ora sono pronto a riprendermi.