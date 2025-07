Sos caldo nelle Marche Acquaroli firma l’ordinanza | stop al lavoro dalle 12,30 alle 16 nel settore agricolo ed edilizio

L’arrivo dell’estate porta con sé le consuete sfide legate al caldo, e nelle Marche la Regione si mobilita per tutelare lavoratori e cittadini. Con l’ordinanza firmata dal presidente Francesco Acquaroli, dalle 12:30 alle 16:00 scatta il divieto di attività all’aperto nei settori agricolo, edilizio e logistica, garantendo maggiore sicurezza durante le ore più calde. Un provvedimento essenziale per affrontare l’ondata di caldo e proteggere la salute di tutti.

Sos caldo. A partire dalla mezzanotte di oggi scatta l’ordinanza firmata del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che vieta l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria 12.30 – 16.00. Il provvedimento riguarda i settori agricolo, florovivaistico e della logistica, e i cantieri edili e stradali. Le disposizioni, fa sapere la Regione, dureranno fino alle ore 24.00 del 31 agosto 2025. Stress termico e rischi salute, Acquaroli firma l’ordinanza. L’ordinanza voluta dal governatore di Fratelli d’Italia è stata concordata con le associazioni sindacali, di categoria e datoriali, al termine dell’incontro che si è svolto questa mattina in Regione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sos caldo nelle Marche, Acquaroli firma l’ordinanza: stop al lavoro dalle 12,30 alle 16 nel settore agricolo ed edilizio

