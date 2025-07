Roma UFFICIALE | Abraham è un nuovo giocatore del Besiktas

Il calcio internazionale è in fermento: Tammy Abraham, l'eroe della Roma, cambia maglia e si trasferisce al Besiktas. Con un accordo da 17 milioni di euro, la nuova avventura dell’attaccante inglese in Turchia prende forma con un contratto di quattro anni. L'addio alla Capitale apre un capitolo emozionante per Abraham e i Turchi, pronti a scrivere nuove pagine di successo. Ecco tutti i dettagli di questa sorprendente operazione di mercato.

Tramite una nota ufficiale, il Besiktas ha comunicato l'acquisto di Tammy Abraham dalla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto (affare da 17 milioni di euro complessivi). L'attaccante inglese ha firmato un contratto di 4 anni con il club turco. Questo il comunicato dei club turco: " Il Besiktas Futbol A.S. ha informato la Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo con il suo club, l'AS Roma SPA, e con il club stesso in merito al trasferimento del calciatore professionista Tammy Abraham. La dichiarazione inviata alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica dal Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.

