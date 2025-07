Temptation Island Estate 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Stasera alle 21:30 su Canale 5, torna Temptation Island Estate 2025, il celebre docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Coppie di diverse etĂ , senza figli e non sposate, si sfideranno in un percorso di 21 giorni in un lussuoso resort per mettere alla prova il loro amore. Scopri dove seguire la prima puntata in streaming e in diretta TV e preparati a vivere emozioni intense.

Questa sera, giovedì 3 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Temptation Island (Estate 2025), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest'anno, coppie di diverse etĂ , senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati.

