Caldo estremo nelle Marche stop a cantieri e lavori agricoli all’aperto | gli orari

Con l’arrivo della calura record nelle Marche, la regione prende drastiche misure di sicurezza: da stanotte scattano i divieti di lavoro all’aperto tra le 12.30 e le 16, per tutelare la salute di chi opera sotto il sole. La decisione, firmata dal presidente Acquaroli, sottolinea l’urgenza di prevenire rischi legati alle alte temperature. Ma come cambieranno le nostre giornate e le attività quotidiane? Scopriamolo insieme.

Ancona, 3 luglio 2025 – L’ondata di caldo estremo nelle Marche ora impone lo stop alle attività all’aperto: da domani 4 luglio (dalla mezzanotte di oggi, per la precisione) entra in vigore anche nella regione marche l’ ordinanza che vieta il lavoro sotto il sole tra le 12.30 e le 16. construction worker lying down in a swimming pool Chi si fermerà. Il provvedimento, firmato oggi dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, impone lo stop alle attività che comportano un’esposizione prolungata alla luce solare nelle fasce orarie più calde. Le categorie interessate comprendono l’agricoltura, il settore florovivaistico, la logistica, oltre ai cantieri edili e stradali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo estremo nelle Marche, stop a cantieri e lavori agricoli all’aperto: gli orari

