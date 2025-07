Milano Marittima l’ordinanza anti-malamovida funziona | quali sono i divieti confermati

A Milano Marittima, noto gioiello della riviera romagnola, l'ordinanza anti malamovida si conferma efficace nel preservare il benessere e il decoro urbano. Con divieti rigorosi e misure mirate, la localitĂ garantisce un ambiente piĂą sicuro e tranquillo per residenti e visitatori. La recente conferma del Tar dell'Emilia-Romagna rafforza la validitĂ di queste iniziative, che continueranno a tutelare la qualitĂ della vita e l'immagine di questa meta esclusiva.

Milano Marittima (Ravenna), 3 luglio 2025 – Milano Marittima luogo del benessere qualitĂ e pregio. L’efficienza e l’efficacia dei provvedimenti dell’ ordinanza denominata ' Misure a tutela del decoro urbano, della quiete pubblica e della sicurezza nella localitĂ di Milano Marittima’ hanno portato a significativi risultati; inoltre il Tar dell'Emilia-Romagna ha confermato la validitĂ dell’atto  anche sotto il profilo giuridico, respingendo  il ricorso di un locale che contestava l’ordinanza. Il s indaco pertanto ha deciso di emanare una nuova ordinanza per rendere permanenti nell’estate 2025 le misure restrittive e l’ inasprimento delle sanzioni, riguardo le limitazioni piĂą stringenti dell’utilizzo degli impianti elettroacustici e lo svolgimento di intrattenimenti musicali e manifestazioni temporanee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Milano Marittima, l’ordinanza anti-malamovida funziona: quali sono i divieti confermati

