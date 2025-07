Borsa | Milano chiude in rialzo dello 0,40%

La Borsa di Milano chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei e con Wall Street. L'ultimo indice Ftse Mib guadagna lo 0,40% a 39.943 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,40%

In questa notizia si parla di: borsa - milano - chiude - rialzo

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

#ULTIMORA | #Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,57%) con Stm e Moncler Sprint di Saipem, pesanti Hera e Mediobanca, cauta Montepaschi - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

La data del 9 luglio è cerchiata in rosso su tutti i calendari e Trump non intende prolungare la pausa sui dazi. Le Borse europee attese aprire in rialzo. A Milano occhi a Italgas e Stellantis Vai su Facebook

Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,40%; Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,57%) con Stm e Moncler; Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,57%.

Borse Ue in rialzo, Piazza Affari chiude sopra la parità - Finale positivo per le borse del Vecchio Continente, Wall Street sui massimi dopo il job report più solido delle attese ... msn.com scrive

Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,57%) con Stm e Moncler - Piazza Affari chiude in rialzo (Ftse Mib +0,57%) tra scambi brillanti per oltre 3 miliardi di euro di controvalore, il più alto delle ultime 5 sedute. Come scrive msn.com