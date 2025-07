Mercato Napoli un giovane nel mirino di un club di Serie A | ecco quanto incassano gli azzurri

Il mercato della Serie A si infiamma: il Napoli, noto per la sua fucina di talenti, potrebbe perdere uno dei suoi gioielli più promettenti. Giuseppe Ambrosino, classe 2003 e simbolo delle giovanili azzurre, è nel mirino della Cremonese, pronta a investire in modo significativo per assicurarsi il suo cartellino. Una cessione che scuote le strategie dei partenopei e apre nuove opportunità per le squadre alla ricerca di giovani promesse.

Un giovane talento azzurro verso l'addio, una neopromossa pensa all'acquisto a titolo definitivo: i dettagli Le squadre di Serie A guardano in casa Napoli, nel mirino anche i giovani talenti. Le giovanili del Napoli nascono talenti e nuove promesse che hanno attirato l'attenzione di importanti club. Tra questi anche Giuseppe Ambrosino, classe 2003, che potrebbe lasciare gli azzurri. Il giovane calciatore è nel mirino della Cremonese, secondo Sportmediaset avrebbe avviato i contatti con i partneopei. I grigiorossi vogliono acquistare il giovane a titolo definitivo, offrendo circa 3 milioni di euro.

