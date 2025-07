Vasto incendio sul monte Cila | le fiamme lambiscono la strada

Un'ombra minacciosa avvolge il monte Cila, dove un vasto incendio si è scatenato nella notte, portando le fiamme a lambire le abitazioni e le strade che collegano Piedimonte Matese a Castello del Matese. La lotta contro il fuoco, affrontata dai Vigili del Fuoco e dalla Comunità Montana, richiede impegno e rapidità per proteggere la sicurezza dei residenti e preservare questo patrimonio naturale. La città resta in attesa di aggiornamenti e delle misure di emergenza...

Un vasto incendio ha colpito il monte Cila nella notte con le fiamme che si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni nel tratto di strada che collega Piedimonte Matese a Castello del Matese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piedimonte con il supporto, dalla mattinata degli uomini della Comunità Montana. Un incendio di vaste dimensioni che ha impegnato i caschi rossi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica che ha portato all'incendio e non è escluso che possa essere di matrice dolosa, frutto del gesto volontario di una o più persone.