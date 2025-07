Sanzione di 40 milioni per Shein | maxi multa dalla Francia per pubblicità ingannevole

Una pesante tegola si abbatte su Shein in Francia: la nota piattaforma di moda online è stata multata con un record di 40 milioni di euro dalla DGCCRF, l’autorità francese competente per la tutela dei consumatori. L’accusa? Pratiche commerciali ingannevoli che hanno sollevato un polverone nel settore. Questa sanzione segna un capitolo importante nella lotta contro le pubblicità fuorvianti, sottolineando come anche i giganti del digitale siano sotto stretta osservazione e responsabilità.

La Dgccrf -Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes-, l’organo del ministero dell’economia francese, ha emesso una multa per Shein che rappresenta un record. 40 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli, come spiegato nella sanzione. L’organo francese ha infatti avviato un’approfondita indagine, e solo in questi giorni il verdetto è stato stabilito in questa cifra record. Multa a Shein per 40 milioni per pubblicità ingannevole. Il colosso dell’ultra fast fashion cinese ha, infatti, ricevuto negli ultimi anni diversi divieti e sanzioni, ma non ha mai risposto con commenti o ha cambiato la sua strategia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sanzione di 40 milioni per Shein: maxi multa dalla Francia per pubblicità ingannevole

In questa notizia si parla di: sanzione - milioni - shein - multa

Maxi multa a Glovo e Delivery Hero. Sanzione Antitrust Eu da 329 milioni - L’Unione Europea ha colpito duramente Glovo e Delivery Hero con una multa record di 329 milioni di euro.

Shein riceve una multa da 40 milioni in Francia; Francia multa Shein per 40 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli; Francia, multa record da 40 milioni per colosso cinese Shein.

Shein riceve una multa da 40 milioni in Francia - Dopo un'indagine durata mesi, l'autorità francese per la protezione dei consumatori ha sanzionato il gigante cinese di e- Secondo it.fashionnetwork.com

Shein, multa record di 40 milioni in Francia per pratiche commerciali ingannevoli - La Dgccrf sanziona il colosso cinese del fast fashion per promozioni false e comunicazione ambientale fuorviante. Da msn.com