palio di siena 3 luglio 2025 le contrade che prenderanno parte alla carriera di oggi

Oggi, giovedì 3 luglio 2025, si corre il tanto atteso Palio di Siena, rinviato di un giorno a causa delle avverse condizioni meteo. Dieci contrade si sfideranno in un emozionante duello tra tradizione e adrenalina, ma quali sono le corse estratte per questa edizione? Scopriamo insieme le protagoniste di questa storica sfida, dove ogni contrada darà il massimo per conquistare il vessillo del drappo.

. Oggi, giovedì 3 luglio 2025, si corre il Palio di Siena, inizialmente in programma per ieri, 2 luglio, poi rinviato causa maltempo. Corsa che vedrà, come sempre, 10 contrade sfidarsi per la vittoria finale. Ma quali sono le contrade estratte per il Palio del 2 luglio 2025? Corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 2 luglio le Contrade che corrono sono: Tartuca. 🔗 Leggi su Tpi.it