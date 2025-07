Finlandia paura in un centro commerciale | diverse persone accoltellate arrestato un uomo

Una tranquilla domenica in Finlandia si è trasformata in un incubo quando un aggressore armato di coltello ha seminato il panico nel centro commerciale Ratina di Tampere. Diverse persone sono rimaste ferite prima che la polizia riuscisse ad intervenire e catturare l’uomo, mettendo fine all’attacco. La comunità è scossa da questo episodio, mentre le autorità investigano sulle cause e sui dettagli dell’evento. Continua a leggere per scoprire cosa è successo.

Diverse persone sono state ferite da un aggressore armato di coltello in un centro commerciale Ratina della città di Tampere, in Finlandia. Un uomo è stato arrestato e la zona isolata. Il video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

