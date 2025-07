Cinzia Dal Pino a processo per aver ucciso col Suv l'uomo che le rubò la borsa | Rischia carcere a vita

Una vicenda drammatica che scuote l’Italia: Cinzia Dal Pino, 65 anni, si trova ora a fronteggiare un processo per aver ucciso con il suo SUV l’uomo che le aveva rubato la borsa. La sua storia solleva importanti riflessioni sulla giustizia e sulla soglia tra legittima difesa e violenza estrema. Rischia il carcere a vita, e il suo destino resta appeso a un filo di incertezza, mentre il processo si svolge.

Rischia il carcere a vita Cinzia Dal Pino, la 65enne accusata di aver investito e ucciso l'uomo che le aveva rubato la borsa nel settembre 2024. Non potrà richiedere il rito abbreviato ed è accusata di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

