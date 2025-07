Concorso docenti PNRR1 | possibilità di assunzione anche per chi non è vincitore né idoneo nel 30% Pillole di Question Time

Hai partecipato al concorso docenti PNRR1 ma non sei riuscito a vincere o entrare nel 30% degli idonei? Nessun timore: durante il question time del 24 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino e Simone Craparo hanno esplorato le possibilità residue di assunzione per questi candidati. Scopri come potrebbe evolversi il tuo futuro professionale e quali opportunità potresti ancora cogliere, perché il percorso verso un nuovo impiego sta aprendo nuove strade.

Nel question time del 24 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, sindacalista della Gilda degli Insegnanti, si è discusso del futuro professionale di chi ha partecipato al concorso scuola PNRR1 senza rientrare tra i vincitori o nel 30% degli idonei. Un focus particolare è stato posto sulle opportunità residue per questi candidati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - pnrr1 - docenti - question

Assunzione in ruolo vincitori non abilitati concorso PNRR1: se si perde posto, si è assunti in altra scuola della provincia - L'assunzione in ruolo dei vincitori non abilitati del concorso PNRR1 rappresenta un'importante opportunità per garantire stabilità nel mondo della scuola.

Vincitori concorso PNRR1 con supplenza finalizzata al ruolo: potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2025/26? Vai su X

Concorso docenti PNRR1: possibilità di assunzione anche per chi non è vincitore né idoneo nel 30%. Pillole di Question Time; Immissioni in ruolo docenti 2025/26, quale domanda devono presentare gli idonei dei concorsi PNRR; Assegnazioni provvisorie docenti, i vincitori di concorso PNRR1 possono fare domanda? Risponde l'esperto.

Concorso scuola PNRR1, elenco candidati idonei fino al 30% dei posti [AGGIORNATO] - 2575/2023 integrate fino al 30% di candidati idonei, secondo quanto indicato dal Decreto ... orizzontescuola.it scrive

Concorso docenti PNRR1: ritardi, ampliamento dei posti e “priorità” nelle assunzioni. Pillole di Question Time - Orizzonte Scuola Notizie - 2575 e 2576/2023 rispettivamente per infanzia /primaria utili per le ... Lo riporta orizzontescuola.it