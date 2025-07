Rossella Brescia l’amara confessione sulla separazione | Non mi sono mai accorta di nulla

Il mondo dello spettacolo è spesso al centro di emozioni intense e sorprese inaspettate. Rossella Brescia, nota showgirl, ha recentemente condiviso un lato sconosciuto della sua vita, parlando della fine della lunga storia con Luciano Cannito. La sua sincerità e la volontà di affrontare il dolore senza rancore ci ricordano quanto sia importante ascoltare e rispettare i propri sentimenti. La sua confessione rivela una donna forte, pronta a ricominciare con speranza e cuore aperto.

Lo stop inatteso della storia fra Rossella Brescia e il coreografo Luciano Cannito ha lasciato tutti di stucco. Dopo 18 anni insieme, il coreografo ha deciso di mettere un punto. “Non credo (che torneremo insieme), si è rotto qualcosa”, ha rivelato la showgirl in un’intervista. Rossella Brescia, sebbene ferita, confessa di non nutrire alcun rancore verso l’ex: “Non ce l’ho con lui, ma con me stessa. Resto una bambina a cui piace sognare”. La conduttrice radiofonica ha detto infatti di aver sempre creduto nel loro amore come in quello dei suoi genitori (insieme da oltre 60 anni). “Pensavo fosse per sempre”: il racconto intimo di Rossella Brescia. 🔗 Leggi su Dilei.it