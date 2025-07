Zaniolo patteggia e paga 15 mila euro di multa ma non ha mai picchiato i due Primavera della Roma

Nicolò Zaniolo ha optato per il patteggiamento, accettando una multa di 15 mila euro, ma senza mai essere stato coinvolto in violenti scontri con i giovani della Primavera della Roma. La decisione della Procura Federale sottolinea come non ci siano prove di aggressioni fisiche o comportamenti violenti da parte sua. Un caso che si conclude con una sanzione economica, ma senza accuse di condotta aggressiva. Continua a leggere.

Si conclude con la decisione della Procura Federale di punire Nicolò Zaniolo con una ammenda economica a seguito degli episodi accaduti negli spogliatoi dopo la semifinale dei playoff Primavera tra Roma e Fiorentina: non ci fu alcuna rissa né schiaffi o pugni nei confronti dei due giovani giallorossi, tanto meno condotta violenta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: zaniolo - primavera - roma - patteggia

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

Zaniolo patteggia: 15mila euro per lo scontro con i due Primavera della Roma; Zaniolo verso patteggiamento per scontro con Primavera Roma; Zaniolo patteggia per la rissa con i Primavera della Roma e sogna il Psv.

Zaniolo patteggia e paga 15 mila euro di multa, ma non ha mai picchiato i due Primavera della Roma - Si conclude con la decisione della Procura Federale di punire Nicolò Zaniolo con una ammenda economica a seguito degli episodi accaduti negli spogliatoi ... Riporta fanpage.it

Zaniolo patteggia per la rissa con i Primavera della Roma e sogna il Psv - Zaniolo pagherà una multa di 15mila euro per quanto accaduto il 25 maggio negli spogliatoi del Viola Park, il club olandese intanto pensa a lui per rimpiazzare Noa Lang, vicino al Napoli ... sport.virgilio.it scrive