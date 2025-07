Ius scholae l’opposizione apre a Tajani che conferma | Pronti a discutere con tutti

L'opposizione italiana apre al dialogo con Forza Italia sulla legge Ius Scholae, un tema cruciale per i diritti dei bambini e l'integrazione. Tajani conferma la disponibilità a discutere con tutti, spalancando le porte a un confronto immediato in Parlamento. Un passo importante verso una riforma condivisa, che potrebbe segnare un punto di svolta nell'inclusione sociale del nostro Paese. La sfida ora è trasformare questa apertura in azioni concrete.

(Adnkronos) – L'opposizione pronta al dialogo con Forza Italia in nome dei diritti dei bambini per una legge che acceleri sulla cittadinanza. Che si chiami Ius scholae Pd e Movimento 5 Stelle così come Avs, e Calenda si dicono disposti a discuterne subito in Parlamento dopo la mano tesa arrivata tramite il portavoce azzurro, Raffaele .

Dopo il fallimento del referendum dell'8 e 9 giugno per il mancato raggiungimento del quorum, si riaccende lo scontro nel centrodestra sulla riforma della cittadinanza. Tajani rilancia la sua proposta sullo ius scholae, Salvini frena: "Mi pare che i referendum ab

