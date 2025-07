Telefonata in corso tra Trump e Putin Zelensky | Non credo abbiano molte idee in comune

In un mondo sempre più complesso, le conversazioni tra leader globali rivelano sfumature di interessi e divergenze profonde. Zelensky, dal palco di Aarhus, mette in luce come, nonostante le differenze tra Trump e Putin, l’attenzione principale rimanga l’Ucraina e il sostegno al cessate il fuoco. In questo scenario geopolitico, ogni parola e ogni decisione assumono un peso cruciale per il futuro internazionale.

La telefonata fra Trump e Putin? «Non sono sicuro che abbiano molte idee comuni, argomenti comuni da trattare, perché sono persone molto diverse. Ma se parliamo di Ucraina, abbiamo sostenuto fin dall’inizio l’idea del presidente Trump, il cessate il fuoco incondizionato». Lo ha dichiarato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un punto stampa ad Aarhus, in Danimarca, assieme. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Telefonata in corso tra Trump e Putin, Zelensky: “Non credo abbiano molte idee in comune”

In questa notizia si parla di: trump - telefonata - putin - zelensky

La telefonata tra Edan Alexander e la madre, Trump rilancia la scena dopo la liberazione: così il 21enne lo ringrazia, l’ipotesi dell’incontro – Il video - La telefonata tra Edan Alexander e sua madre, Yael, segna un momento emozionante dopo la sua liberazione da Hamas.

Telefonata Trump-Putin, con lo zar che poi sente anche il Papa. Ecco cosa è successo Vai su Facebook

Attacco russo su Poltava e Odessa. Oggi telefonata Putin -Trump, domani Zelensky-Trump su armi - Media, sorpresa staff Trump su armi a Kiev: accuse a vice Hegseth; Putin: 'Oggi avrò una telefonata con Trump'; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: contiamo sugli Usa, l’Europa non ha stessi mezzi.

Telefonata Trump-Putin sull’Ucraina. Venerdì il colloquio tra il presidente Usa e Zelensky dopo lo stop alle armi - Telefonata tra Trump e Putin sull'Ucraina dopo lo stop USA alle armi cruciali per Kiev. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Putin: 'Oggi avrò una telefonata con Trump' - Presidenza Ue, 'stop Usa a armi per Kiev è serio ostacolo'. Da ansa.it