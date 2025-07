Ravello | Siamo tutti figli delle stelle Al Belmond hotel Caruso il primo esperimento astrofisico gourmet E cadde la prima bandiera piantata sulla luna dagli americani

Ravello, il luogo dove le stelle incontrano il gusto, si trasforma in un palcoscenico unico con "L’esperimento astrofisico gourmet" al Belmond Hotel Caruso. Qui, tra storia e cosmologia, l’astrofisico Giuseppe Ruggiero e l’astrofotografo Simeone Pendolo ci svelano come la conquista dell’universo si possa assaporare a tavola, unendo il fascino delle stelle alle eccellenze culinarie. Un’esperienza che farà brillare i nostri sensi e la nostra curiosità, lasciandoci con la voglia di scoprire di più…

