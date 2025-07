Selvaggia Lucarelli su Cruciani | Ecco perché sono diventata l’Innominata

Selvaggia Lucarelli svela il motivo dietro il suo soprannome “l’Innominata” e il rapporto complesso con Giuseppe Cruciani. La giornalista racconta con leggerezza una storia di tradimento e incomprensioni, lasciando emergere emozioni profonde dietro un sorriso. Ma cosa alimenta l’astio del conduttore radiofonico? Scopriamo insieme i retroscena di una delle dinamiche più intriganti della scena mediática italiana.

Giuseppe Cruciani non nomina mai Selvaggia Lucarelli. Adesso lei ha deciso di raccontare com'è stata la loro breve frequentazione. Si tratta di una storia di tradimento che la giornalista racconta col sorriso ma allora perché il conduttore radiofonico ha tutto questo astio?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Selvaggia Lucarelli su Cruciani: “Ecco perché sono diventata l’Innominata”

