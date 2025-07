Palio di Siena 2 luglio 2025 | chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa

Il Palio di Siena, tra tradizione e spettacolo senza pari, si appresta a vivere l’appuntamento del 2 luglio 2025, ora rinviato al 3 luglio per maltempo. Al centro dell’attenzione c’è Renato Bircolotti, il mossiere incaricato di dare il via alla corsa. Ma chi è esattamente e quale ruolo svolge in questo storico evento? Scopriamo insieme cosa rende il suo compito così cruciale e affascinante nel cuore della città più amata d’Italia.

Palio di Siena 3 luglio 2025: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa. Chi è Renato Bircolotti, il mossiere del Palio di Siena del 2 luglio 2025 (rinviato al 3 causa maltempo) e cosa fa? In un Palio, quello di Siena incluso, il mossiere è colui che, abbassando il canape, fa partire la gara ippica della manifestazione. È l’unico ed insindacabile giudice sulla validità della partenza (la cosiddetta “mossa”) delle eventuali fasi eliminatorie e della corsa vera e propria. Il mossiere può abbassare il canape anche per motivi di sicurezza, quando una o più contrade “forzano” la mossa. Quando il canape si abbassa ma il mossiere, a suo insindacabile giudizio, non ritiene valida la partenza (allineamento non corretto, posizioni scambiate, ecc. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palio di Siena 2 luglio 2025: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa

In questa notizia si parla di: mossiere - palio - siena - luglio

Siena verso il Palio, parola al mossiere Bircolotti. “Il rispetto porta rispetto. Io voglio quello dei fantini” - Siena si appresta a vivere un’altra emozionante notte di Palio, e Renato Bircolotti, lo storico mossiere, si prepara alla sua terza mossa il 2 luglio.

Contrada Lupa trionfa! Oggi pomeriggio, lunedì 30 giugno, la Lupa ha vinto la 3ª prova del Palio del 2 luglio 2025! Cavallo: Ares Elce Fantino: Antonio Mula (Shardana) #Palio2025 #ContradaLupa #Vittoria #PalioDiSiena #AresElce #AntonioMula #S Vai su Facebook

Palio 2 luglio, il Drago vince la prima prova; Il Palio di Siena che fece da precedente; Palio di Siena, cena del Verrocchio per propiziare il mossiere Renato Bircolotti.

Il Palio di Siena che fece da precedente - Nel 1991 la “mossa” fu talmente complicata che venne rinviata al giorno dopo, e da quella volta il regolamento cambiò ... Da ilpost.it

di Anton Filippo Ferrari - A che ora inizia il Palio di Siena del 3 luglio 2025: l'orario della Carriera su La7 oggi nella città toscana. tpi.it scrive