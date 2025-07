Legionella a Milano un morto e 4 ricoverati

Un grave focolaio di legionella scuote Milano, con un decesso e quattro ricoveri tra anziani. La situazione, sotto attenta sorveglianza dell’Ats Metropolitana, richiede immediati interventi per prevenire ulteriori rischi. L'attenzione resta alta: le autorità investigative stanno lavorando per individuare le cause e tutelare la salute pubblica, affinché episodi come questi non si ripetano.

È in corso un focolaio di legionella presso il complesso di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli 77-87 a Milano, che ha provocato la morte di una persona. I casi a oggi segnalati, precisa Ats Milano in una nota, sono 6, di cui 4 tuttora ricoverati e un paziente è deceduto. I casi hanno un’età compresa tra 70 e 90 anni. L’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Città Metropolitana di Milano “ha avviato le indagini finalizzate a individuare l’origine del contagio in stretta collaborazione con MM e il Comune di Milano”, precisa Ats. Che cos’è la legionella. La Malattia del Legionario, più comunemente definita legionellosi ( o legionella), è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Legionella a Milano, un morto e 4 ricoverati

Sospetti casi di legionella a Milano: scattano i protocolli precauzionali in via Rizzoli - a attivato un piano di monitoraggio e prevenzione per garantire la sicurezza dei residenti. La tempestiva risposta di MM e del Comune di Milano dimostra l’impegno nel tutelare la salute pubblica, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità sanitarie per chiarire la situazione e adottare eventuali misure aggiuntive.

