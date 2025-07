Beukema-Napoli l’indizio arriva dal Bologna | il colpo

Il calcio italiano si infiamma con una delle operazioni più attese della stagione: il trasferimento di Sam Beukema al Napoli. L’indizio arrivato dal Bologna svela che tutto sta per definirsi, portando un nuovo talento olandese sotto il sole partenopeo. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, e l’arrivo di Beukema rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare la rosa azzurra. Un colpo che potrebbe rivoluzionare il futuro della squadra.

Il club emiliano lancia l'indizio fondamentale, sta succedendo tutto in queste ore: i dettagli. Sempre più in chiusura l'operazione che porterà Sam Beukema al Napol i. Voci sempre più insistenti hanno confermato che la trattativa tra il Napoli ed il Bologna dovrebbe chiudersi stesso oggi, con il difensore olandese ormai certo del suo passaggio al club di Aurelio De Laurentiis. Un colpo importante per la dirigenza azzurra, che mette un tassello fondamentale per il reparto difensivo in vista della prossima, importante, stagione. Vitik al Bologna, l'indizio per la difesa emiliana. E se da un lato non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte del Napoli e del Bologna in merito alla trattativa per Beukema, dall'altro il club emiliano ha lanciato un indizio piuttosto chiaro.

