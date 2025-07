Non solo Milan e San Siro RedBird investe a Tolosa | nuovo centro sportivo da 18 milioni

RedBird, il fondo americano noto per i suoi investimenti nel mondo del calcio, fa il suo ingresso anche a Tolosa con un investimento di 18 milioni di euro per un nuovo centro sportivo. Dopo le operazioni con il Milan e San Siro, questa mossa dimostra la volontà del fondo di espandere il suo raggio d’azione nel panorama calcistico europeo. La strategia di RedBird si arricchisce di nuove opportunità , consolidando la presenza nel cuore del calcio francese, e non è tutto.

RedBird investirĂ 18 milioni di euro a Tolosa per un nuovo centro sportivo del club che milita in Ligue 1 e di cui è proprietario. Non c’è soltanto il Milan e l’operazione San Siro, quindi, nei programmi del fondo americano. L’iter per il campo d’allenamento era stato avviato giĂ diversi mesi fa dall’allora presidente Damien Comolli. Quest’ultimo, andato alla Juventus, ha lasciato spazio al presidente ad interim Neil Chugani, che ha spiegato come «l’investimento sarĂ completato con l’aiuto di RedBird». Inizialmente l’impianto avrebbe dovuto essere consegnato nel luglio 2025 ma il progetto ha subito dei ritardi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Non solo Milan e San Siro, RedBird investe a Tolosa: nuovo centro sportivo da 18 milioni

