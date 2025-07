Black panther | il primo trailer della serie su disney esplora il wakanda

Preparati a scoprire il cuore pulsante di Wakanda come mai prima d'ora! Il primo trailer della nuova serie spin-off di Black Panther, "Eyes of Wakanda", svela un affascinante capitolo del Marvel Cinematic Universe, immergendoci nelle profonde radici e nelle avventure dei guerrieri di questa nazione leggendaria. Con Ryan Coogler alla produzione, l’attesa cresce: sarà un viaggio epico che catturerà il nostro immaginario fino all’ultima scena.

nuova serie spin-off di black panther: "eyes of wakanda". Il mondo Marvel si arricchisce di un nuovo capitolo attraverso la presentazione ufficiale di "Eyes of Wakanda", una serie televisiva che promette di approfondire la storia e le vicende della celebre nazione africana. Prodotta da Ryan Coogler, questa produzione si inserisce nel Marvel Cinematic Universe offrendo uno sguardo piĂą dettagliato sulle origini e le missioni dei guerrieri wakandiani. trama e ambientazione della serie. focus sui guerrieri degli Hatut Zaraze. "Eyes of Wakanda" narra le avventure di coraggiosi combattenti appartenenti al corpo degli Hatut Zaraze, noti come i War Dogs.

