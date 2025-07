GUIDA TV 3 LUGLIO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI SIGNOR FALETTI

Se siete pronti a scoprire cosa riserva la serata televisiva del 3 luglio 2025, BubinoBlog vi guida tra le migliori proposte di Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Tra thriller, fiction e approfondimenti, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Preparate popcorn e snack, perché questa sera il divertimento è assicurato! Ora, scoprite tutto nel nostro dettagliato palinsesto e lasciatevi conquistare dalla programmazione più interessante. Buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:30 Don Matteo 13 R Overland Serie Tv Doc. Rai2 21:20 00:20 Ore 14 Sera Generazione Z Inchieste Talk Show Rai3 21:20 23:00 Signor Faletti Premio Strega Doc. Evento Rete 4 21:30 00:00 Potere Assoluto Fuga da Alcatraz Film Film Canale 5 21:30 00:55 Temptation Island new Tg5 Reality Notiziario Italia 1 21:20 23:10 Hunter's Prayer: In Fuga Sport Mediaset Notte Film Rubrica La7 20:35 23:15 In Onda Riusciranno i Nostri Eroi a Ritrovare L'Amico Scomparso in Africa? Talk Show Film Tv8 21:30 23:20 Money Road ultima puntata Money Road R Reality Reality Nove 21:30 23:25 Luca Bizzarri: Non Hanno Un Amico Francesco Cicchella: Bis! R Show Show