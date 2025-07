Zelensky ' in Russia decide solo Putin serve vertice'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea che in Russia, solo Putin detiene il potere decisionale, rendendo essenziale un vertice di alto livello per affrontare la crisi. Parlando ad Aarhus, Zelensky ha evidenziato come le differenze tra Putin e Trump siano marcate e che l’Ucraina sia pronta a partecipare a qualsiasi incontro. La pace e la stabilità dipendono dalla volontà di dialogo, ma in questa fase, il ruolo di Putin resta centrale.

"Non so se possono avere molte idee in comune, Putin e Trump sono persone diverse". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso della visita ad Aarhus parlando della telefonata tra i due. "Noi siamo pronti ad incontri in ogni format ma in Russia decide solo Putin per questo serve un vertice al piĂą alto livello", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, 'in Russia decide solo Putin, serve vertice'

