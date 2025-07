Temptation Island Estate 2025 | tutto quello che c’è da sapere sullo show

Scopri tutto ciò che c’è da sapere su Temptation Island Estate 2025, lo show che mette alla prova le coppie tra tentazioni e emozioni. Dal cast alle location, dalle puntate allo streaming, questa nuova edizione promette di catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. Pronti a immergervi nel mondo delle relazioni e delle sfide sentimentali? Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti neanche un momento di questa avvincente avventura.

Temptation Island (Estate 2025): coppie, tentatori, location, quante puntate e streaming. Da giovedì 3 luglio 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la nuova edizione del docu-reality “Temptation Island”. Il racconto delle appassionanti vicende sentimentali è affidato come sempre a Filippo Bisciglia, il programma è a cura di Raffaella Mennoia, prodotto per Mediaset da Fascino P.g.t. per la regia di Andrea Vicario. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Coppie e come funziona. Quali sono le coppie di Temptation Island (Estate 2025)? A questa edizione partecipano: Sonia M. (48 anni) e Alessio (39 anni): Entrambi avvocati, convivono da anni ma i dubbi sul loro rapporto sono tanti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Temptation Island (Estate 2025): tutto quello che c’è da sapere sullo show

