Perché crescere figli non troppo obbedienti può proteggerli dagli abusi | la teoria del parental coach

In un mondo in rapido cambiamento, crescere figli equilibrati e resilienti diventa una sfida cruciale. Un parenting coach propone un approccio innovativo, basato su rispetto e comunicazione aperta, che mira a proteggere i bambini dagli abusi senza ricorrere a punizioni o obbedienza forzata. Questa strategia incoraggia i piccoli a sviluppare autonomia e fiducia in sé stessi, fondamentali per affrontare le insidie della vita. Continua a leggere per scoprire come questa filosofia può fare la differenza nella crescita dei tuoi figli.

Un parenting coach ha proposto tre strategie particolari per proteggere i bambini dagli abusi sessuali: no a punizioni o umiliazioni, dialogo aperto sul corpo e, soprattutto, nessuna pretesa di crescere bambini obbedienti come soldatini: "Se i figli sanno dire no ai genitori, sapranno farlo anche con gli sconosciuti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

