Sucic l’ag Cavaliere portò all’Inter Brozovic | Una differenza!

L'agente Vincenzo Cavaliere, esperto di calcio croato, è ricordato all'Inter per aver portato in Italia Marcelo Brozovic, ha parlato a Radio Sportiva di Petar Sucic. Il croato classe 2003, nonostante i pochi allenamenti in nerazzurro durante il Mondiale per Club, ha già messo in mostra alcune delle sue qualità . Contro il River Plate, ad esempio, è stato quasi determinante.