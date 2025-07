Temptation Island Estate 2025 | le coppie di questa edizione

Temptation Island Estate 2025 sta per tornare su Canale 5, portando al centro di un’inedita sfida le coppie più emozionanti dell’anno. Sei pronti a scoprire chi sono i protagonisti di questa nuova edizione? Tra loro, sette coppie di non sposi senza figli in comune, pronte a mettere alla prova la solidità dei loro sentimenti. Scopriamo insieme le storie e le sfide che li attendono in questa avventura all’insegna della verità e della passione.

Quali sono le coppie di Temptation Island (Estate 2025) in onda su Canale 5 dal 10 settembre? Protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti 7 coppie non sposate e senza figli in comune pronte a mettere alla prova la natura della propria relazione: Sonia M. (48 anni) e Alessio (39 anni): Entrambi avvocati, convivono da anni ma i dubbi sul loro rapporto sono tanti. È stato Alessio a scrivere alla redazione, parlando di una relazione turbolenta, mentre lei si è detta delusa.. Sonia B. (29 anni) e Simone (28 anni): La routine ha preso il sopravvento nella loro relazione e ora entrambi si chiedono se valga la pena continuare a stare insieme.

