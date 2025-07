Lago e Paquita alla Scala NON prendere

Il balletto alla Scala si conferma protagonista indiscusso con il successo delle recenti recite di “Paquita” e l’attesissimo ritorno de “Il Lago dei Cigni” di Nureyev, dal 7 al 18 luglio. In un crescendo di emozioni, Milano si prepara a vivere un’estate di pura magia danzata, dove i talenti della casa brillano senza bisogno di star ospiti. La passione per il balletto trova la sua massima espressione in questa stagione imperdibile, pronta a incantare pubblico e critica.

Milano- È in crescendo il ballo alla Scala, con il trionfo delle recite di "Paquita", appena concluse, e con l'annuncio del titolo che non può mancare in una grande compagnia in piena forma, il "Lago dei cigni" di Nureyev che dal 7 al 18 luglio torna al Piermarini, già tutto esaurito. Non c'è neppure bisogno di star ospiti per l'ardua versione di Rudy; la compagnia di casa ha in sé gli interpreti adatti, per tecnica e stile. Si alterneranno nei ruoli principali di OdetteOdile e Siegfried, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko (7 e 12), Alice Mariani e l'australiano Navrin Turnbull (10 e 15); il 16 e 18 toccherà poi a Martina Arduino e Mattia Semperboni, per la prima volta insieme in questo titolo.

«Pierre era innamorato del periodo romantico. Era diventato parte della sua storia e del suo stile, che gli erano profondamente intimi.» A due anni dalla scomparsa di Pierre Lacotte, Paquita debutta alla Scala dall'11 al 26 giugno.

