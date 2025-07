Cristian Chivu è il vero leader dell’Inter Il Giorno | Ha fatto capire a Lautaro che…

Cristian Chivu si sta affermando come il vero leader dell’Inter, dimostrando di saper conquistare il rispetto del gruppo in tempi record. Dopo appena un mese al timone, il suo impatto è palpabile, come rivelato da alcune indiscrezioni e dallo sfogo di Lautaro Martinez. In un ambiente complesso e in continua evoluzione, Chivu sta dimostrando di essere la figura che l’Inter aspettava. La sua leadership potrebbe cambiare le sorti della stagione nerazzurra…

Dopo appena un mese, Cristian Chivu si è già preso l’Inter. Il quotidiano Il Giorno ha rivelato alcuni dettagli emersi dopo lo sfogo di Lautaro Martinez. Arrivato da poco meno di un mese, Cristian Chivu si è già preso il gruppo Inter. Nonostante le difficoltà di una stagione intensa ed estenuante, mista alla tribolata situazione che si respira nello spogliatoio nerazzurro, il rumeno sta convincendo i suoi giocatori. Anche le decisioni prese dopo lo sfogo di Lautaro Martinez, infine, sembrerebbero essersi rivelate particolarmente azzeccate. Così scrive il quotidiano Il Giorno. LEADERSHIP E CARISMA – «A Chivu, nel fissare la riunione avvenuta in terra americana, interessava soprattutto far passare il concetto che, per quanto riconosciuta sia la leadership del capitano, il primo a dover prendere decisioni è il tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cristian Chivu è il vero leader dell’Inter, Il Giorno: «Ha fatto capire a Lautaro che…»

In questa notizia si parla di: cristian - chivu - inter - giorno

Inter, tramontata l’ipotesi Fabregas: Si lavora per Cristian Chivu - Dopo un vortice di voci e speculazioni, l’Inter ha deciso di voltare pagina: l’ipotesi Fabregas si è dissolta, e ora si concentra su Cristian Chivu come possibile nuovo allenatore.

?| Mister Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia di #InterFluminense: "Siamo qui per onorare il torneo e quello che l'Inter rappresenta nel mondo. E siamo stati così dal primo giorno. Le condizioni qui sono diverse rispetto alla costa ovest. Faceva più Vai su Facebook

Il primo giorno da tecnico dell’Inter di Cristian Chivu: “Stagione anomala, ma bella” Vai su X

Mondiale per Club, quando gioca l'Inter di Cristian Chivu; Inter, Chivu è ufficialmente il nuovo tecnico: Onorato, obiettivo Mondiale subito; Chivu: La chiamata dell'Inter una sorpresa. Porto rispetto, riconoscenza e interismo.

Chivu si è preso l’Inter: “Alla squadra ha espresso un concetto forte. Lautaro ha accettato” - Cristian Chivu ha avuto un ottimo impatto sull'ambiente Inter ... Si legge su fcinter1908.it

Chivu si è già preso le redini dell’Inter - Piace il carisma del tecnico: dalla riunione americana alla gestione della crisi. msn.com scrive