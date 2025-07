Temptation Island Estate 2025 | quante puntate durata e quando finisce

Se sei curioso di scoprire tutte le novità di Temptation Island Estate 2025, preparati a seguire un emozionante viaggio tra amore e tentazioni. La nuova edizione, condotta da Filippo Bisciglia, si compone di sei appuntamenti settimanali, dal 3 luglio al 7 agosto 2025, ogni giovedì alle ore 21:30 su Canale 5. Resta con noi per scoprire tutte le anticipazioni e dettagli sul programma!

. Quante puntate sono previste per Temptation Island (Estate 2025), la nuova edizione del programma in onda su Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia? Il viaggio nei sentimenti di sette coppie ci farà compagnia per sei puntate, ogni giovedì a partire dal 3 luglio 2025, alle ore 21,30. L’ultima puntata andrà in onda, salvo cambiamenti, il 7 agosto 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 3 luglio 2025. Seconda puntata: giovedì 10 luglio 2025. Terza puntata: giovedì 17 luglio 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it