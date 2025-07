Canada | riprendono voli dopo stop in diversi aeroporti per allarme bomba

Dopo un allarme bomba che aveva causato lo stop temporaneo dei voli in diversi aeroporti canadesi, le autorità hanno annunciato il ripristino delle operazioni. La sicurezza è rimasta prioritaria, ma ora i cieli canadesi sono di nuovo aperti per i viaggiatori in cerca di tranquillità e avventure. La situazione si è riassestata, permettendo a milioni di passeggeri di riprendere i loro programmi con maggiore serenità.

Milano, 3 lug. (LaPresse) – L’agenzia responsabile del traffico aereo in Canada, Nav Canada, ha comunicato che sono tornate alla normalità le operazioni dopo lo stop temporaneo dei voli in diversi aeroporti che era scattato a seguito di un allarme bomba. “Dopo essere stata informata di allarmi bomba che hanno interessato diverse delle sue sedi, Nav Canada conferma il ritorno alla normalità delle sue attività, ma consiglia comunque ai viaggiatori di informarsi direttamente presso la propria compagnia aerea in merito a eventuali ritardi. Ringraziamo sinceramente le compagnie aeree e i passeggeri per la pazienza e il personale e la polizia per la rapidità dell’intervento”, recita un post dell’agenzia sui social. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Canada: riprendono voli dopo stop in diversi aeroporti per allarme bomba

In questa notizia si parla di: canada - bomba - voli - stop

Canada, sospesi i voli in diversi aeroporti per un allarme bomba - In un'immediata risposta alla minaccia bomba, diversi aeroporti canadesi sono stati temporaneamente sospesi, coinvolgendo Ottawa, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary e Vancouver.

Ritornato alla normalità il traffico aereo su #Milano dopo una notte di caos per un guasto al centro radar di #Milano. 300 voli coinvolti tra ritardi e... Vai su Facebook

Canada, ripresi voli dopo stop per allarme bomba a Montreal e Ottawa; Canada: riprendono voli dopo stop in diversi aeroporti per allarme bomba - LaPresse; Falso allarme bomba, e gli aeroporti si bloccano.

Canada: allarme bomba, stop a voli da Montreal e Ottawa - L'agenzia responsabile del traffico aereo in Canada, Nav Canada, ha riferito che, a seguito di un allarme bomba, sono stati sospesi i voli in diversi ... Scrive repubblica.it

Sente passeggero dire 'bomba',stop volo - Notizie - Ansa.it - Parlava alla sua compagna di una bottiglia di grappa come "una bomba", messa in valigia, ma è stato udito da un altro passeggero che come lui attendeva di salire sul un volo 'Air Canada' da ... Secondo ansa.it